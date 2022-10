Dem Verein We4You steht Insolvenz bevor. Er betreibt vier Corona-Teststellen in der Prignitz. Doch seit mehr als fünf Monaten gab es kein Geld von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. Symbolfoto: Ute Grabowsky/photothek.net via www.imago-images.de up-down up-down We4You Verein vor Insolvenz Corona-Teststellen des We4You Vereins sind finanziell am Limit Von Gina Werthe | 14.10.2022, 15:47 Uhr

Der We4You Verein betreibt vier Corona-Teststellen in der Prignitz. Seit Monaten gab es kein Geld von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. Sie hüllt sich in Schweigen. Der Verein ist finanziell am Limit.