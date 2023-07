Übergabe der Spenden an Cornelia Grothe (v.l.n.r. Jeannette Küther, Cornelia Grothe, Frauke Spiller-Witt, Johanna Pusch). Foto: Stadt Wittenberge up-down up-down Gemeinnützige Organisationen Quiz auf den Elblandfestspielen: Spendenaktion zugunsten der SOS Hundehilfe Prignitz Von Gina Werthe | 12.07.2023, 12:48 Uhr

Im Rahmen der Elblandfestspiele in Wittenberge wurde eine Spendenaktion gestartet. Der Erlös geht an die SOS Hundehilfe Prignitz in Groß Lüben. So viel Geld ist letztlich zusammengekommen.