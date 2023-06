Wittenberge hat zwei neue Sirenen bewilligt bekommen. Symbolfoto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Rechtzeitige Warnung der Bürger Mehr Sirenen sollen in Wittenberge für Sicherheit sorgen Von Gina Werthe | 29.06.2023, 17:08 Uhr

Wittenberge will das Sirenennetz ausbauen. Zwei Alarmanlagen konnten bereits installiert werden. So soll es in den nächsten Jahren weitergehen.