Die Gospelgesangsgruppe des Marie-Curie-Gymnasiums in Wittenberge engagiert sich für Frieden in der Ukraine. FOTO: Ismail Kul Wittenberge Friedenskonzert und Spenden für die Ukraine in der Evangelischen Kirche Von Ismail Kul | 12.05.2022, 11:35 Uhr

Ein Zeichen für Frieden setzen, aber auch Spenden sammeln für die Ukraine. Das Friedenskonzert in der Evangelischen Kirche in Wittenberge am Donnerstagabend hatte sich das zum Ziel gesetzt. Viele Wittenberger kamen.