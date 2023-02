Forderungen, die auch die Organisatoren des Prignitzer Friedenscorso stellen. Symbolfoto: Imago up-down up-down Prignitzer Friedenscorso „Mit Waffenlieferungen kann man keinen Frieden schaffen!“ Von Renè Hill | 27.02.2023, 15:12 Uhr

Maik Tesch und Susann Eppenstein-Kiack rufen die Bürger der Region zur Teilnahme am Prignitzer Friedenscorso auf. Dieser findet am 26. März statt und beginnt um 10 Uhr in Wittenberge.