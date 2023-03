Mario Herzog wird die Teilnehmer am Fotowalk in den Lokschuppen Wittenberge begleiten, ihnen wertvolle Tipps geben. Foto: Inka Reblin up-down up-down Fotowalk in Wittenberge Einladung zum Fotoshooting im Lokschuppen Von Inka Reblin | 10.03.2023, 15:44 Uhr

Im April lädt Natur- und Landschaftsfotografen Mario Herzog zum beliebten Fotowalk durch Wittenberge ein. Diesmal geht es an einen besonderen Ort in der Elbestadt: in den Historischen Lokschuppen.