Als die Wittenberger und Hinzdorfer Kameraden eintrafen, stand die Laube schon in Vollbrand FOTO: Symbolfoto/Archiv Zum Einsatz in Zwischendeich Wittenberger und Hinzdorfer Kameraden rücken zum Laubenbrand aus Von Martina Kasprzak | 04.06.2022, 17:34 Uhr

Der Alarm ging um 15.13 Uhr am Sonnabend bei der Feuerwehr Wittenberge ein. Bei Eintreffen der Kameraden am Einsatzort stand die Laube schon in Vollbrand. Eine Person wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.