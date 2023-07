Jan Manske erklärt den Kindern, wie man mit den Diabolo kleine Kunststücke vollbringt. Foto: Inka Reblin up-down up-down Mitmachzirkus zur Festspielwoche Kids in Wittenberge probieren sich als Straßenkünstler Von Inka Reblin | 13.07.2023, 16:05 Uhr

Am Donnerstagvormittag bekamen die großen und kleinen Besucher der Festspielwoche in Wittenberge einen Einblick in die Zirkuswelt und Zauberei und nahmen jede Menge Tricks von den Profis mit nach Hause.