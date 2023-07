Die SOS-Theatergruppe T.A.T., deren Auftritt am Schwanenteich viel Applaus bekam, gestaltet einen Workshop während der Sommerferien. Foto: Inka Reblin up-down up-down SOS Kinderdorf Wittenberge Ferienspiele beginnen in Wittenberge mit einem Musicalabenteuer Von Inka Reblin | 19.07.2023, 13:53 Uhr

Nach gelungenem Ferienstart mit der Schools´Out Party des SOS Kinderdorf Wittenberge läuft in dieser Woche ein Theaterworkshop, in dem über 60 Kinder am Ende ein abenteuerliches Musical auf die Bühne bringen. Zur Premiere am Freitag sind alle eingeladen.