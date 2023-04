Vodafone hat derzeit eine Störung im Bereich Wittenberge, Karstädt, Cumlosen und Lanz. Foto: Federico Gambarini up-down up-down Kein Netz für Vodafone-Kunden Erneute Vodafone-Störung am Mittwoch Von Gina Werthe | 04.04.2023, 11:13 Uhr | Update vor 2 Std.

Am Dienstag hatten Vodafone-Kunden in der Prignitz kein Netz. Der Mobilfunkanbieter kündigt weitere Einschränkungen für den Mittwoch an.