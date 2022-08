Die dunkle Filiale der Deichbäckerei Buchholz in der Wittenberger Wilhelmstraße FOTO: Ralf Falbe up-down up-down Energiekrise Licht aus! Deichbäckerei Buchholz setzt Zeichen Von Ralf Falbe | 24.08.2022, 15:38 Uhr

Am Mittwoch blieb das Licht ausgeschaltet in den sechs Filialen der Deichbäckerei, darunter auch drei Verkaufsstellen in der Prignitz. Bäckermeister Olaf Buchholz entschied sich für die Teilnahme an der bundesweiten Innungs-Aktion „Licht aus!“.