Wittenberger Schüler kämpfen im Drachenboot um jede Sekunde. FOTO: Hanno Taufenbach up-down up-down Elbebadetag in Wittenberge Im Nedwighafen flitzen die Drachenboote Von Hanno Taufenbach | 01.07.2022, 13:29 Uhr

Mit dem Juniordrachenbootrennen ist der Elbebadetag am Freitag gestartet. 23 Teams sind am Start. Alle Schüler kommen aus Wittenberge. Morgen stehen die nächsten Höhepunkte an. Vorbeikommen lohnt sich.