Wer sich von Hinzdorf stromabwärts nach Wittenberge treiben lassen möchte, braucht dafür einen Neoprenanzug. Die Organisatoren des Elbebadetages bitten daher um eine Voranmeldung. Foto: Hanno Taufenbach up-down up-down Programm mit Sport und Unterhaltung Das sind die Highlights beim Elbebadetag 2023 in Wittenberge Von Paul Lukas Primke | 01.06.2023, 05:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Beim Elbebadetag in Wittenberge stehen Sport und Unterhaltung auf dem Programm – und das mit mehr Action als 2022, so versprechen es die Veranstalter. Wer am Elbetreiben teilnehmen möchte, sollte sich besser schnell anmelden.