In der Flussmitte der Elbe werden die Widerlager für die Brückenpfeiler der A14 gebaut. Foto: Hanno Taufenbach up-down up-down A 14-Bau Wittenberge Mächtige Pfeiler werden die Elbbrücke tragen Von Hanno Taufenbach | 09.02.2023, 14:29 Uhr

Spaziergänger und Radfahrer sehen es live jeden Tag. Die Arbeiten an der Elbbrücke der A 14 in Wittenberge machen Fortschritte. Was genau passiert, erklären Projektleiterin Kathrin Fiedler und ein Video.