Wittenberge Einbruch in Friseursalon misslingt Von Frank Liebetanz | 27.07.2022, 11:04 Uhr

Der Versuch eines Einbruchs in einen Friseursalon in Wittenberge am 25. Juli ist gescheitert. Es entstand aber Sachschaden.