Beschlossene Sache: Die Blöcke 8 bis 12 und 14 bis 18 in der Straße der Einheit in Wittenberge werden abgerissen. Die Mieter protestieren. Foto: Hanno Taufenbach up-down up-down Wohnen in Wittenberge Drohender Abriss: Mieter wollen ihre Wohnungen nicht verlassen Von Paul Lukas Primke | 18.07.2023, 12:52 Uhr

In der Straße der Einheit in Wittenberge will die Wohnungsgenossenschaft Elbstrom zwei Wohnblöcke abreißen. Das wollen die Bewohner nicht hinnehmen. Sie protestieren. Das sind ihre Argumente und Pläne.