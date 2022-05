Jeremie Tille steht zu seiner sexuellen Neigung FOTO: Ismail Kul 17. Mai: Internationaler Tag gegen Homophobie „Ich habe mich wegen Diskriminierung oft krankschreiben lassen“ Von Ismail Kul | 17.05.2022, 14:18 Uhr

Der 17. Mai gilt als Internationaler Tag gegen Homophobie. Seit 2005 wird er als Aktionstag begangen, um auf Diskriminierung und Bestrafung von Homosexuellen hinzuweisen. Am 17. Mai 1990 beschloss die Weltgesundheitsorganisation (WHO), Homosexualität nicht mehr als eine Krankheit einzustufen. Der Pritzwalker Jeremie Tille lebt offen homosexuell und erklärt im Interview, welche Erfahrungen er gemacht hat und was in vier Wochen mit dem Christopher Street Day Prignitz auf die Wittenberger zukommt. Tille ist einer der Organisatoren zusammen mit Jessika Muhs vom Kreisjugendring Prignitz in Perleberg. 2023 wird Tille seine Ausbildung zum Erzieher abschließen.