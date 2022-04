Marlies Müller steht vor dem halbleeren Regal der Tafel Perleberg. Durch den Ukraine-Krieg sind die Kunden mehr geworden, gleichzeitig gehen aber die Spenden zurück. FOTO: Ismail Kul Tafeln in der Prignitz Nachfrage steigt, Spenden gehen zurück Von Ismail Kul | 22.04.2022, 15:16 Uhr

Tafeln sind ehrenamtlich organisiert, unterstützen Menschen in Not. Doch seit dem Ukraine-Krieg mit seinen Folgen wachsen auch die Probleme der Tafeln. Während mehr Menschen sich an die Tafeln wenden, gehen die Spenden zurück. Ein Einblick in die Arbeit der Tafel in Perleberg.