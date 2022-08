Die Elbe beim Sportboothafen Lenzen FOTO: Ralf Falbe up-down up-down Kolumne Guten Morgen Am Elbdeich Eine Kolumne von Ralf Falbe | 19.08.2022, 05:00 Uhr

Es ist heiß derzeit. Selbst die Elbe ist von Trockenheit und Niedrigwasser betroffen. Sinkende Pegelstände nicht nur in der Prignitz. Trotzdem flüchte ich bei der aktuellen Sommerhitze oft an unseren großen mitteleuropäischen Strom, der in Tschechien entspringt und in die Nordsee mündet.