Printausgabe bleibt bestehen Gedruckte Zeitung oder digital - Sie allein entscheiden Vor zehn Jahren wagten wir einen fiktiven Blick auf die Zeitung von Morgen. Vieles ist eingetroffen, aber den „Prignitzer" gibt es weiter als gedruckte Ausgabe.

Seit dem 1. Oktober gibt es in der Prignitz keine gedruckte Ausgabe der Märkischen Allgemeinen Zeitung (MAZ). Auch in Kyritz und Wittstock werden die Ausgaben eingestellt. Und was macht „Der Prignitzer“?