Nicole Goerke kandidiert bei der Wahl für die IHK-Potsdam zum ersten Mal. Sie bewirbt sich stellvertretend für das Stahlbau-Unternehmen Schorisch in Karstädt. FOTO: Ismail Kul IHK-Kandidaten im Porträt Thema Ausbildung in der Prignitz mit anderen weiterentwickeln Von Ismail Kul | 09.06.2022, 17:43 Uhr

Bis zum 14. Juni können die Mitglieder der Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam für ihre Kandidaten abstimmen, die sie in der Vollversammlung vertreten. Im Wahlbezirk Prignitz treten neun Kandidaten zur Wahl an. Wir stellen sie vor. Heute: Nicole Goerke für das Stahlbau-Unternehmen Schorisch in Karstädt.