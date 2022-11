Die Preise für den Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt Wittenberge sind nicht vorgeben. Foto: Marcus Brandt up-down up-down Weihnachtsmarkt Wittenberge Das kostet der Glühwein: Händler entscheiden frei Von Hanno Taufenbach | 25.11.2022, 13:10 Uhr

Händler entscheiden alleine, was ihr Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt in Wittenberge kostet. Vom Veranstalter gibt es keine Vorgaben. Kursierende Gerüchte zweifelten dies an.