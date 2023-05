Heizer Jens Berger macht der Lok ordentlich Dampf. Foto: Kai Horstmann up-down up-down Saisonauftakt der Eisenbahnfreunde In Wittenberge dampfen die alten Loks Von Kai Horstmann | 07.05.2023, 14:52 Uhr

Mit Dampf und Dröhnen starteten die Eisenbahnfreude in Wittenberge in die Saison. Sie hatten in den historischen Lokschuppen eingeladen. Bis zum Herbst folgen weitere Veranstaltungen mit Sonderfahrten.