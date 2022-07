Frisch aus der Produktion: Michael Schröder von Reklame Schaub in Wittenberge (l.) liefert die Infostafeln für die neue Sonderausstellung „Dampfende Kessel“. Museumsleiter Marcel Steller nimmt sie in Empfang. FOTO: Gina Werthe up-down up-down Sonderausstellung Wittenberge Ein Gartenspaziergang mitten im Wittenberger Stadtmuseum Von Gina Werthe | 21.07.2022, 15:32 Uhr

Kieselsteine unter den Füßen, zwitschernde Vögel, ein Obstbaum - all das wird bald auch in den Innenräumen des Wittenberger Stadtmuseums hautnah zu erleben sein. Eine neue Sonderausstellung geht an den Start.