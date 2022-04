In Ballungsgebieten ist nach Ende der harten Corona-Maßnahmen der Andrang der Heiratswilligen auf die Standesämter groß. In der ländlich geprägten Prignitz dagegen ist die Lage entspannt. FOTO: dpa Corona und Hochzeiten in der Prignitz Kein Andrang bei den Standesämtern in Wittenberge, Perleberg und Pritzwalk Von Ismail Kul | 05.04.2022, 14:28 Uhr

In Ballungsgebieten gibt es nach Ende der Corona-Maßnahmen einen Run auf die Standesämter - viele wollen endlich wieder mit einer großen Feier heiraten. Nicht so dagegen in der ländlich geprägten Prignitz. Standesämter geben Auskunft.