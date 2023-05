Am Freitagabend fing der Inhalt eines Containers auf der Mülldeponie in Wittenberge Feuer. Symbolfoto: Jens Wolf/dpa (Symbolbild) up-down up-down Feuerwehr muss zweimal ausrücken Container auf Mülldeponie in Wittenberge fängt Feuer Von Gina Werthe | 21.05.2023, 11:06 Uhr

Am Freitagabend entwickelte sich ein Brand in einem Container. Die Freiwillige Feuerwehr Wittenberge rückte mit 28 Mann und sechs Fahrzeugen zur Mülldeponie in der Wahrenberger Straße in Wittenberge aus.