Julian F.M. Stoeckel (l.) und Jeremie Tille holen den CSD in die Prignitz. FOTO: CSD Prignitz CSD Prignitz Eine Parade der freien Liebe zieht durch Wittenberge Von Gina Werthe | 24.05.2022, 14:57 Uhr

Am 18. Juni wird es einen Christopher Street Day in der Prignitz geben. An diesem Tag soll in Wittenberge ein Zeichen für Gleichstellung, Liebe und gegen Diskriminierung gesetzt werden.