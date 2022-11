Das Rathaus in Wittenberge Foto: Martin Ferch/Stadt Wittenberge up-down up-down Wittenberge Bürger können die Elbestadt mitgestalten Von Frank Liebetanz | 29.11.2022, 06:25 Uhr

Wer die Stadt Wittenberge mitgestalten will, ist zur Eröffnung der „Ansprech.Bar“ eingeladen. So heißt das Bürgerbüro, in dem die Verwaltung auch Veranstaltungen anbieten will.