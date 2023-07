Die Mitarbeiter der Firma BMS Media Messe Event Service sind in vollem Gange und bauen die große Show-Treppe auf der Bühne auf. Foto: Gina Werthe up-down up-down Elblandfestspiele 2023 Samt und Kristallleuchter: Vorhang auf für das neue Bühnenbild im Look der 20er Jahre Von Gina Werthe | 03.07.2023, 17:15 Uhr

Nur noch wenige Tage, dann ist es so weit: Die Elblandfestspiele in Wittenberge beginnen am Freitag. Auf dem Gelände der Alten Ölmühle ist bereits Action, die Bühne befindet sich im Aufbau.