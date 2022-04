Das Feuer wird schnell gelöscht, ein Rollator brennt dabei völlig ab. FOTO: Ismail Kuhl Wittenberge Rollator brennt bei Feuer völlig ab Von Ismail Kul | 31.03.2022, 15:01 Uhr

Am Donnerstagmittag hat es in der Bäckerstraße in Wittenberge gebrannt. Beim Feuer neben dem Gebäude der Awo-Tagespflege Wittenberge im Stadtzentrum ist ein Rollator völlig abgebrannt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache steht noch nicht fest.