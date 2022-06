Auch der Rettungsdienst des Landkreises Prignitz hat sich am Dienstag auf dem Gelände der Oberschule Wittenberge präsentiert und den Jugendlichen ihre Arbeit näher gebracht. FOTO: Gina Werthe up-down up-down Oberschule Wittenberge Regionale Unternehmen helfen bei der beruflichen Orientierung Von Gina Werthe | 28.06.2022, 16:16 Uhr

Was will ich mal werden? Wo soll es später hingehen? Bei der Beantwortung dieser Fragen wollen regionale Unternehmen am Dienstag auf dem Gelände der Oberschule Wittenberge helfen.