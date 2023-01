Eine Wittenbergerin wurde durch einen Hundebiss verletzt (Symbolfoto). Foto: dpa/Soeren Stache up-down up-down Beißattacke in Wittenberge PETA-Tierschützer fordern einen Hundeführerschein Von Hanno Taufenbach | 17.01.2023, 15:08 Uhr

Ein Pitbull biss einer Frau in Wittenberge in die Hand. Die Beißattacke ruft die Tierschützer der Organisation PETA auf den Plan. Sie sehen das Problem nicht beim Hund, sondern am anderen Ende der Leine.