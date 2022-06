Herrliches Duett: Angelo Conti (l.) und Julian F. M. Stoeckel. FOTO: Hanno Taufenbach Erster CSD in Wittenberge Laut, bunt, tolerant: Die queere Szene feiert an der Elbe Von Hanno Taufenbach | 19.06.2022, 16:09 Uhr

Ein Christopher Street Day funktioniert auch in kleinen Städten. Das hat sich am Sonnabend in Wittenberge gezeigt. Stars der Szene kamen aus Berlin und Wien. Im bunten Durcheinander trafen wir Angelo Conti und Julian F. M. Stoeckel.