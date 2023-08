Badewelt Wittenberge Badewelt bleibt nach Brand in dieser Woche geschlossen Von Ronald Ufer | 07.08.2023, 14:17 Uhr Handwerker bauen bereits den zerstörten Schaltschrank aus. Foto: Ronald Ufer up-down up-down

Nach dem Brand am Sonntag bleibt die Prignitzer Badewelt in Wittenberge in dieser Woche geschlossen. Das sind die Gründe.