Austrotherm-Geschäftsführer Lars Peter und Kollegin Melanie Ress fahren Probe mit Pusteblume und Lindenberg. Das Unternehmen finanziert die Bike Sharing-Räder. Carola Thomsen vom TGZ sucht weitere Paten für das Bike-Sharing. Foto: Caroline Hähnel Bike Sharing in der Prignitz Austrotherm macht Lindenberg und Pusteblume startklar Von Caroline Hähnel | 12.01.2023, 15:21 Uhr

Das Bike Sharing-Projekt in der Prignitz kommt gut an und geht in die Verlängerung. Mit dabei: zwei Räder, für die die Firma Austrotherm eine Patenschaft übernommen hat.