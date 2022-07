So wird das Gebäude der Klinik aussehen. FOTO: WGW up-down up-down Augenklinik Wittenberge Neubau am Bahnhof hat begonnen Von Hanno Taufenbach | 05.07.2022, 11:58 Uhr

Die Bauarbeiten für die Augentagesklinik in Wittenberge haben begonnen. Nach 30 Jahren verlässt sie ihren Standort in Groß Pankow. Ein modernes Gebäude entsteht. So wird es aussehen.