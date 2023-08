Stadtschleicher Wittenberge Auch dem Glücklichen schlägt die Stunde 15.08.2023, 15:16 Uhr Auch vom Rathausturm schlägt den Wittenbergern die Stunde. Foto: Hanno Taufenbach up-down up-down

Der Stadtschleicher fragt sich, was denn alte Sprüche bedeuten und wie das mit dem Glücklichsein in Wittenberge so ist.