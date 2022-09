Der Apfelmarkt in Wittenberge ist inzwischen eine Institution. Foto: Gina Werthe up-down up-down Veranstaltungen in Wittenberge Traditioneller Apfelmarkt in Wittenberge vor weiterer Auflage 2022 Von Thorben Oberhag | 22.09.2022, 11:26 Uhr

Apfel-Fans aufgepasst: Auch in diesem Jahr wird es in Wittenberge das Fest rund um das Obst geben. Am 9. Oktober geht es los.