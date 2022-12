In der Ansprech.Bar sind auch die Pläne für die „Neue Mitte“ Wittenberges ausgestellt. Foto: Ronald Ufer up-down up-down Wittenberge Ansprech.Bar will Bürger in die Pläne der Stadt einbeziehen Von Ronald Ufer | 11.12.2022, 12:00 Uhr

In Wittenberge öffnet am Montag die Ansprech.Bar. Das Angebot der Stadt soll Bürger über Entwicklungen informieren, in Veränderungen einbeziehen. Neugierige können eintreten, Fragen stellen und eigene Ideen loswerden.