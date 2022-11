Die Montagsdemos in Wittenberge gegen die Regierungspolitik zählen konstant zwischen 700 und 1000 Teilnehmern. Foto: Gina Werthe up-down up-down Prignitzerin schreibt an Scholz Angelika Schulz fordert: Heben Sie die Sanktionen gegen Russland auf! Von Hanno Taufenbach | 02.11.2022, 18:02 Uhr

Verhandeln statt Waffen. Gespräche statt Drohungen. Die eigenen Probleme in Deutschland nicht vergessen. Die Prignitzerin Angelika Schulz formuliert klare Forderungen in ihrem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz.