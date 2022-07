Am Montag kam es zu einem Feldbrand an der B 189 in Nähe der Elbbrücke. Mehre Teile des Feldes gerieten in Brand. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wittenberge waren ebenfalls vor Ort und schlugen mit Spaten die Glut aus.

