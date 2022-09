Mit seiner Kopfbedeckung aus Adlerfedern geschmückt, lädt Txana Bane die Schüler und Lehrer zum Tanzen ein Foto: Oguz Calli up-down up-down Ureinwohner in Wittenberge Amazonas-Häuptling bringt den Dschungel in die Montessorischule Von Oguz Calli | 26.09.2022, 13:04 Uhr

Er stammt aus dem Amazonas in Brasilien. Sein Vater war der Häuptling ihres Stammes. Heute wirbt Txana in Deutschland für einen respektvollen Umgang mit der Natur. Wir treffen ihn in der Montessorischule Wittenberge.