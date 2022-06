Seit 1983 stand der Wohnblock an der Wittenberger Schwimmhalle. Am Dienstag wurde er abgerissen. FOTO: Gina Werthe up-down up-down Abriss an der Schwimmhalle Wohnblock verschwindet von der Wittenberger Bildfläche Von Gina Werthe | 28.06.2022, 16:33 Uhr

1983 wurde er gebaut. Doch nun ist es Zeit, zu gehen. Am Dienstag waren die Abrissarbeiten des Wohnblockes An der Schwimmhalle 15-18 in Wittenberge in vollem Gange.