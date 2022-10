Burkhard Nickolai (M.) wurde zum Ehrenvorsitzenden des Rassegeflügelzuchtvereins Wittenberge ernannt. Rechts der Vereinsvorsitzende Hans-Joachim Puls und Uwe Neumann, Werkleiter des Sport-, Kultur- und Tourismusbetriebes der Stadt Wittenberge. Foto: Martina Kasprzak up-down up-down Prignitzer Rassegeflügelschau Burkhard Nickolai wird zum Ehrenvorsitzenden ernannt Von Martina Kasprzak | 14.10.2022, 15:38 Uhr

Zum 53. Mal richtet der Rassegeflügelzuchtverein 1889 Wittenberge & Umgebung die Prignitz-Rassegeflügelschau aus. An diesem Wochenende stellen 79 Züchter ihre 909 Tiere in der Veritas-Boxsporthalle in Wittenberge aus.