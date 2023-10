130 Jahre „Der Prignitzer“ Ronald Ufer erinnert sich: Ab diesem Tag war er in der Prignitz angekommen Von Ronald Ufer | 20.10.2023, 15:28 Uhr Redakteur Ronald Ufer kann sich noch den an den Moment erinnern, als er wusste, dass er in der Prignitz angekommen war. Foto: Imago up-down up-down

„Der Prignitzer“ feiert seinen 130. Geburtstag. Redakteure erinnern sich an besondere Geschichten. Redakteur Ronald Ufer weiß noch ganz genau, an welchem Tag er das erste Mal wusste, dass er in der Prignitz angekommen war.