Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Die Schützengilde Sternberg hat am 7. Oktober ihren „Don Papa Cup“ in der Disziplin Wurfscheibe Trap durchgeführt. Beginn war um 13.30 Uhr mit 18 Sportler.

Zu diesen Wettkampf haben sich Sportler aus Plau, Parchim, Brüel, Heiligendamm, Stralsund, Niedersachsen, Brandenburg und Sternberg angemeldet. Trotz sehr schlechtem Wetter, war der Wettkampf ein toller Erfolg. Dieses konnte auch nur durch eine hohe Disziplin der Sportler erzielt werden.

Besonders erfreulich war die Teilnahme vom amtierenden Europameister (Paralympics) Thomas Hoefs aus Niedersachsen und der Deutsche Meister aus Brandenburg Patrick Wascher, die an unserem Wettkampf teilnahmen.

Für die ersten drei Platzierten gab es Pokale und eine Urkunde. Weiterhin hat jeder Sportler einen Fleischpreis bekommen. Ein großes Dankeschön an unserem Schützenbruder Steffan Klüssendorf, der diesen Wettkampf hervorragend vorbereitet hatte.

Der nächste große Wettkampf in der Disziplin Wurfscheibe Trap (Herbstpokal) findet traditionell am 21. Oktober ab 9.30 Uhr in Sternberg statt.

Die Platzierten:

1. Platz Patrick Wascher aus Brandenburg,

2. Platz Dominik Sengblei aus Plau,

3. Platz Holger Jung aus Parchim,

4. Platz Dieter Babenschneider aus Brüel,

5. Platz Thomas Hoefs aus Niedersachsen,

6. Platz Jürgen Neumann aus Sternberg.



Dieser Text wurde erstellt von:

Werner Naruhn, 1. Vorsitzender

Schützengilde Sternberg 1655 e.V.