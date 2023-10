Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

DRK Hausnotruf informiert über seinen Service, Arbeitsweisen, Kosten und technische Voraussetzungen am 25. Oktober 2023 von 10 Uhr bis 15 Uhr in der Begegnungsstätte im Betreuten Wohnen - Am Berge 1 (ehemals DRK Kita) in Sternberg.







Unsere Einladung richtet sich an eine breite Zielgruppe, darunter ältere Menschen, die alleine leben, Personen mit chronischen Krankheiten und Menschen mit Behinderungen. Wir heißen auch Angehörige und Freunde herzlich willkommen, die sich darüber informieren möchten, wie sie ihre Liebsten unterstützen können.







Bei Interesse melden Sie sich gerne bis zum 23. Oktober 2023 an.







Steffi Hahn - Tel. 0172 17 94 817

Petra Gussarow - Tel. 03871 41 45 09

hausnotruf@drk-parchim.de







www.drk-parchim.de/hausnotruf



Dieser Text wurde erstellt von:

DRK Hausnotruf

Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Parchim e.V.