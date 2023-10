Wir freuen uns auf Euch beim Herbstferienbastelei im Ideenreich – Kreativwerkstatt & Remida in Parchim vom Montag, 09.10. bis Freitag, 13.10.2023 täglich von 10 bis 17 Uhr

Die Herbstferien sind da, und das bedeutet, dass es Zeit für tolle Bastelprojekte ist. Der Herbst ist eine wunderbare Jahreszeit voller bunter Blätter, Kürbisse und gemütlicher Tage. Bei uns verbringt Ihr Eure Ferien mit ganz viel Spaß und Bastelei ...



Wann?

Montag, 09.10. bis Freitag, 13.10.2023

täglich von 10 bis 17 Uhr



Wo?

Ideenreich + Remida

Lange Straße 9 – 11 in Parchim.



Kosten:

Materialkosten werden erhoben



Wir freuen uns auf Euch!

Habt eine tolle Zeit in den Herbstferien und genießt das Basteln bei uns in Parchim!



Dieser Text wurde erstellt von:

Ideenreich Parchim

Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Parchim e.V.