Bei der gemeinsamen künstlerischen Arbeit, entstehen in der kurzen Zeit der Zirkelstunden, Werke und Erkenntnisse, auf denen die Künstler*innen im Weiteren aufbauen und in ihre späteren Motive einfließen lassen.



Die 4. Ausstellung zeigt speziell Arbeiten von Drucktechniken wie Holz- und Linolschnitte, Radierungen und Schabblätter.



Beim Drucken wird experimentiert, indem Farbakzente gesetzt oder mit Spiegelungen gearbeitet wird. Dabei haben sich überraschende Wirkungen ergeben.



Wer Lust hat, sich die Ausstellung anzuschauen, kann dies zu den Öffnungszeiten des FFLZ, am Platz der Freundschaft 3 in Güstrow gerne anschauen.



Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.



Dieser Text wurde erstellt von:

Katrin Kaiser

AWO Familien-, Freizeit- und Lernberatungszentrum / MGH