Frauen aus unterschiedlichen Nationen besuchen den Treff regelmäßig. Einige kommen schon vom ersten Tag an in den Treff. Das war vor sieben Jahren, denn im Oktober 2016 öffnete die AWO ihre Türen für das Projekt „Aktiv im Neuen Land“ das erste Mal.



Der Treff wurde von vornherein gut angenommen und die Projektleiterin kann mittlerweile viele Geschichten von Menschen aus aller Herren Ländern erzählen. Nicht nur Geschichten kann Inga Schwarz erzählen. Sie trägt auch nennenswert zur Integration der Menschen in unserer Stadt bei und vermittelt unsere kulturellen und traditionellen Gepflogenheiten jeden Dienstag und jeden Freitag, wenn alle zusammenkommen.



Die Frauen unterstützen sich gegenseitig bei Fragen, was die sehr umfangreiche deutsche Bürokratie anbelangt, aber auch bei alltäglichen Gegebenheiten, was den Arzt-, Schul-, und Kitabesuch, die Suche nach Arbeit und das Verstehen der deutschen Kultur anbelangt.

„Unser Treff ist interkulturell und offen für jede Kultur, Religion und jedes Herkunftsland. Auch Deutsche Teilnehmerinnen sind willkommen.“ so sagt Inga Schwarz.



Der Treff lädt zum Austausch ein. Sie wollen mit dabei sein? Dann wenden Sie sich bitte direkt an uns! AWO Mehrgenerationenhaus, Platz der Freundschaft 3, 18273 Güstrow, Telefon: 03843/2184410



Dieser Text wurde erstellt von:

Katrin Kaiser

AWO Familien-, Freizeit- und Lernberatungszentrum